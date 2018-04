Buffon: "Ref heeft geen hart, maar een vuilnisbak in zijn borstkas"

Bij Real zagen ze uiteraard geen graten in de late penalty. "Het was een juiste beslissing. Het was de laatste minuut, maar het was penalty. Ik kreeg de bal van Ronaldo en net toen ik wou afdrukken werd ik in m’n rug aangelopen. Er was geen twijfel mogelijk", zei Lucas Vazquez.



Zinedine Zidane hield zich op de vlakte. "Ik heb het zelf niet gezien, maar de scheidsrechter gaf een penalty en dat kon niet meer veranderd worden. Ik ga nooit in discussie met de scheidsrechter, ook al heb ik daar al vaak redenen toe gehad.”



"We hadden heel veel kansen, maar de bal wou er gewoon niet in. Dat moest uiteindelijk dus toch eens lukken. We hebben in Turijn een uitstekende wedstrijd gespeeld en met 0-3 gewonnen en vandaag was alles plots omgekeerd. Maar dat is voetbal en het is mooi."

Over de rode kaart voor Buffon. “Ik denk niet dat Buffon het verdiende om uitgesloten te worden. Dit mag alles wat Buffon voor het voetbal betekend heeft niet uitwissen. Hij is een fantastische doelman", aldus Zidane.