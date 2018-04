De Coninck: "Misschien het beste wat we dit seizoen zagen in CL"

"We keken niet erg uit naar de match, maar we hebben uiteindelijk zo meegeleefd dat we nog een beetje zitten te trillen", zegt Wim De Coninck een uurtje na de partij. "Het was onverwacht en toch was ervoor gewaarschuwd. De Spanjaarden hadden Barcelona zien spelen en verliezen. Het was een match met ongelooflijk veel emoties."

"Het was een match waarin beide ploegen eigenlijk goed waren. Dar is toch anders dan bij vorige spektakelmatchen. Gisteren was Barcelona waardeloos en PSG vorig jaar ook", vindt Vandenbempt. "Het was topvoetbal", beaamt zijn co-commentator. "Zeker in de 1e helft werd er met open vizier gespeeld en elke aanval leidde bijna tot een kans. Juventus heeft laten zien dat het meer kan dan dat typische Italiaanse verdedigen. Het was een geweldig Juve, dat natuurlijk heel ontgoocheld afdruipt, maar de kwaliteit in de 1e helft was geweldig."

"Na de 0-3 werd het nadenken en schaken. Dan begonnen de coaches bij te sturen en werd het aanvallen met de handrem op om toch geen vierde te slikken. Maar daarvoor was het misschien wel het beste dat we dit seizoen al gezien hebben in de Champions League."