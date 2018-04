Guardiola op het matje bij UEFA na "ongepast gedrag" tegen Liverpool

Gisteren vond de terugwedstrijd in de 1/4e finales van de Champions League tussen Manchester City en Liverpool plaats. Daarin konden De Bruyne en co niet stunten na het 3-0 verlies in de heenmatch op Anfield. Het werd uiteindelijk 1-2.

Net na de rust gingen de poppetjes plots aan het dansen. Een doelpunt van Sané werd onterecht afgekeurd door scheidsrechter Lahoz voor buitenspel. City-coach Pep Guardiola voelde zich bekocht.



Hij bestormde na het rustsignaal zonder nadenken het veld. Guardiola, die de wedstrijdleiding duidelijk vervloekte, werd door de ref tijdens de tweede helft onverbiddelijk naar de tribune gestuurd.

Nu wordt er dus een vervolg gebreid aan dat het wangedrag van de trainer. UEFA beschuldigt de 47-jarige Spanjaard van "ongepast gedrag". Verdere details gaf de UEFA niet.

Uit de televisiebeelden blijkt bovendien dat Guardiola ook vanaf de tribune instructies aan zijn technische staf gaf, wat normaal verboden is.

Ook Liverpool hangt een straf boven het hoofd. De bezoekende supporters staken vuurwerk af tijdens de wedstrijd en gooiden met voorwerpen op het veld. Het disciplinaire panel van de UEFA buigt zich op 31 mei over beide zaken.