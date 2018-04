"Wat ik na de match zag in Rome had ik nog nooit gezien"

"Dit hadden we absoluut niet verwacht. Alles sprak ook in het nadeel van Roma. Barcelona had dit seizoen nog maar één keer 3 goals geslikt in één wedstrijd. Ze hebben ook bijna altijd zelf gescoord en in de Champions League hadden ze nog maar 3 doelpunten geïncasseerd. Allemaal zaken die wezen op een kwalificatie van Barça", zegt Wesley Sonck.

"Maar Barcelona was echt uiterst zwak gisteren. Het is jaren geleden dat ik hen nog op zo'n niveau zag voetballen. Het ging al van in het begin mis, met die vroege goal van Dzeko. Daardoor voelde het volle stadion dat er wel iets mogelijk was. Het was een ideaal scenario."