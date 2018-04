Guardiola viseert de ref: "Met 2-0 was het een ander verhaal geweest"

"Ik heb hem niet beledigd. Ik was beleefd, ik was correct. Ik zei hem dat de bal via Milner bij Sané kwam. Maar ik ken Lahoz van in Spanje. Hij is een speciale kerel, hij doet graag anders, hij wil graag speciaal zijn. Als iedereen iets ziet, beslist hij het tegenovergestelde. Met 2-0 was het een ander verhaal geweest", zegt Guardiola.

"Het is ook een ander verhaal wanneer het doelpunt van Mo Salah op Anfield Road buitenspel is. Of wanneer er bij het doelpunt van Gabriel Jesus op Anfield gevlagd wordt voor buitenspel.

In de Champions League zijn de teams aan elkaar gewaagd en dus hebben de beslissingen van de scheidsrechter een grote impact."



Voor City is het de derde nederlaag op rij. "We hadden zaterdag graag de titel gepakt tegen Manchester United en het was onze droom om door te stoten in de Champions League. We zijn verslagen door een uitzonderlijk team. Vorig seizoen strandden we in de 8e finales, dit seizoen in de kwartfinales. Hopelijk raken we volgend seizoen tot in de halve finales."