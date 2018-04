Roma-coach: "Nu met nieuwe filosofie naar finale"

Edin Dzeko was met z’n vroege goal de grondlegger van de “Romantada”. De Bosniër lag bovendien aan de basis van de penalty die de 2-0 opleverde én maakte vorige week de enige Roma-goal in Nou Camp. Ook Dzeko was lyrisch over de tactische aanpak van z’n coach.

“Het was voor mij makkelijker spelen wanneer Schick en Radja dichter bij mij stonden. Het creëerde meer ruimte en maakte het de Barça-verdediging lastig. Het was de eerste keer dat we met drie achteraan speelden en we deden het uitstekend.”



“Ik heb Barcelona nog nooit zo in de problemen gezien. We hebben ze vanaf de eerste minuut onder druk gezet. Wij geloofden er allemaal in, ook al gaf iedereen ons maar vijf procent kans. Vanavond hebben we bewezen dat we iedereen aankunnen, want Barcelona is een ongelooflijk sterk team. We hebben drie keer tegen hen gescoord en het had nog meer kunnen zijn.”

Radja Nainggolan moest vorige week nog geblesseerd toekijken, gisteravond mocht hij delen in de Romeinse vreugde. "Het was een bijna onmogelijke opdracht voor ons. Maar uiteindelijk hebben we het toch gedaan. We hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt”