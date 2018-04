Van Dijk voor CL-return tegen City: "Mogen het niet verdedigend aanpakken"

Klopp en co. bleven zaterdag in de Merseyside-derby tegen Everton op een troosteloos en scoreloos gelijkspel steken. The Reds zien concurrent Manchester United zo verder uitlopen. Zat de zware wedstrijd tegen City nog in de benen?

"We hadden het moeilijk zo 3 dagen na de Champions League-wedstrijd. We kregen wel onze momenten en hielden de nul, maar speelden dikwijls slordig. Vooral de tweede helft was niet goed genoeg, maar dat hoort er nu eenmaal bij", stelt de Liverpool-verdediger.

"Je kan niet ontkennen dat sommige spelers last hebben van vermoeide benen. We moeten hieruit leren en ons klaarstomen voor dinsdag."