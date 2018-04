Kompany: "Volgende week zorgen we voor ons eigen warm onthaal"

"Ik heb veel vertrouwen in dit team en de manier waarop we spelen. We zullen iets speciaals nodig hebben om nog door te gaan. 90 minuten is lang, maar uiteraard zijn zij de favorieten."

Wat liep er mis in de eerste helft? "We begonnen niet slecht aan de wedstrijd. Maar dan scoren zij 3 keer uit 4 kansen. Dan weet je dat het moeilijk wordt."

Verandert deze nederlaag iets voor de titelmatch van zaterdag tegen Man.United? "Neen, zeker niet. We verloren nog dit seizoen en reageerden altijd heel goed. Het is een andere competitie en we weten wat ons te wachten staat als we winnen."