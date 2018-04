"Ik had enkele seconden nodig om te beseffen of het wel waar was"

"Ik had toch één of twee seconden nodig om te beseffen of het wel waar was wat ik net gezien had. Dat was bij de mensen in het stadion ook. Iedereen begon te applaudisseren, ook aan de Juventus-kant", zegt Verheyen, cocommentator voor Proximus Sports.

"Ook omdat het een fase was waar Ronaldo eerst zelf al werk had moeten doen. Na de kans voor Vazquez moest hij opnieuw positie innemen. Om dan zo te scoren, zo perfect en zo gracieus: dat is fenomenaal."

"Iedereen schrok van wat ze zagen, omdat het niet iets is dat je alle dagen ziet. Zeker niet op die manier uitgevoerd. Je moet het even laten bezinken."



"Dat was ook zo voor Buffon. Die staat daar aan de grond genageld, want die pakt eerst uit met een fantastische redding op dat schot van Vazquez en twee seconden later ligt de bal op die manier achter zijn rug."