Vanmiddag is in Nyon geloot voor de kwartfinales van de Champions League. Opvallend: de Belgen treffen elkaar. Radja Nainggolan neemt het met Roma op tegen het Barcelona van Thomas Vermaelen. Simon Mignolet komt dan weer Kevin De Bruyne en Vincent Kompany tegen in het Engelse onderonsje tussen Liverpool en Manchester City.