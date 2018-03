Guy Martens: "Die fout zal niet in Courtois' hoofd gaan spelen"

Guy Martens begeleidde Courtois in de jaren dat hij bij Racing Genk titularis was. Hij keek dan ook met belangstelling naar de Champions League-wedstrijd van zijn vroegere poulain tegen Barcelona. De 1e tegengoal (Messi stuurt vanuit een korte hoek de bal tussen Courtois' benen) vindt Martens vermijdbaar, maar allesbehalve een flater.

"Hij weet zelf dat hij daar een fout heeft begaan door vanuit die hoek een bal tussen zijn benen door te laten. Het is gewoon een verkeerde inschatting. Ten eerste gaat het héél snel, dat is een beslissing die je in een fractie van een seconde moet maken."

"Ten tweede is Messi ook niet de eerste de beste. Die goals waren welgemikte schoten tussen de benen. Maar als Thibaut daar een goed blok uitvoert, is er geen vuiltje aan de lucht. In een latere fase heeft hij het dan wél eens goed gedaan en de bal geblokkeerd, maar dat wordt dan over het hoofd gezien."