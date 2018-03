Van der Elst over Courtois: "Het is niet zo dat er geflaterd werd"

Met 5 van de 16 teams in de 1/8e finales van de Champions League, leken de Engelse ploegen bezig aan een opmars. "We dachten dat de suprematie van de Engelse clubs helemaal terug was", zegt Van der Elst. "Maar een ronde verder moeten we vaststellen dat het opnieuw de Spaanse teams zijn die de macht hebben gegrepen."

"Tottenham was beter dan Juventus, maar op een aantal minuten tijd keerde Juve de situatie helemaal om. Manchester United, met José Mourinho op kop, moet zich wel schamen. De manier waarop zij voetbalden in de heenwedstrijd brak hen zuur op in de terugmatch. Sevilla bleef gemakkelijk overeind en was gewoon de beste ploeg."