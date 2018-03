Van Gaal: "Als Courtois Frans Hoek als keeperstrainer gehad had..."

Süleyman Öztürk, journalist voor het Nederlandse vakblad Voetbal International, vindt ook dat Courtois zich de twee goals van Messi mag aanrekenen.

"Bij de 1-0 was het heel duidelijk: Messi moest met zijn rechterbeen, eigenlijk zijn verkeerde been, schieten. Hij zag de benen van Courtois te ver uit elkaar staan en mikte daar tussendoor", zegt Öztürk.

"Messi beslist dat in een split second. Dat is heel knap. Anderzijds kun je zeggen dat het een fout van de keeper is. Dat is het ook, want elke keeper moet weten dat als Messi dicht bij doel komt, dat hij dan altijd tussen de benen van de keeper schiet. Dat moet elke keeper dus weten, maar Courtois had het twee keer niet door."