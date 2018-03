Courtois slaat mea culpa: "Verwachtte geen schot bij de eerste goal"

Courtois kreeg onder meer twee ballen door zijn benen van Lionel Messi. "Ik heb wel vaker tegen hem gespeeld en het was ook niet de eerste keer dat hij scoorde met een shot tussen mijn benen door", lezen we op de website van zijn club Chelsea.

"Voor een doelman van mijn lengte is dat waarschijnlijk mijn zwakste punt. Dat is heel vervelend, maar ik moet het onder ogen zien. Ik moet als man mijn fouten durven te erkennen. Ik verwachtte geen schot bij de eerste goal en sloot mijn benen te laat. Dat was geen leuke manier om aan de avond te beginnen."

"Zij konden scoren uit onze fouten. Los van die fouten, speelden we wel een goede wedstrijd. We creëerden veel kansen en raakten twee keer het doelkader. Dat is wat ongelukkig."

Wat rest er nog voor Chelsea dit seizoen? "We moeten hard blijven werken en zondag proberen te winnen in de FA Cup-wedstrijd tegen Leicester City. Dat is de enige trofee die we dit seizoen nog kunnen winnen. We gaan er dan ook vol voor."