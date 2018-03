"Met deze resultaten zou een coach bij United normaal niet overleven"

Colin zag de speelstijl van United drastisch veranderen de laatste jaren. "United heeft de traditie om dominant aanvallend voetbal te brengen sinds de jaren 50, toen Matt Busby daar de manager werd."

"Maar de voorbije 2 jaren is die aanvallende aanpak met Mourinho helemaal verdwenen. Tegen Liverpool had United vorig weekend 27 procent balbezit in de 2e helft. En dat was op Old Trafford, onwaarschijnlijk."

"Mourinho denkt dat dat de goeie tactiek was, omdat United met 2-1 gewonnen had. Maar hij vergeet dat zijn ploeg 3 strafschoppen had kunnen tegen krijgen."