Gert Verheyen: "Zuur voor Tottenham"

Voor Tottenham is de Champions League afgelopen. De Engelse club verslikte zich in de achtste finales in Juventus. Na een gelijkspel in Turijn (2-2) verloren Dembélé en Vertonghen gisteren met 1-2 in eigen huis.

"Met Juventus of Real Madrid ben je nooit klaar", vertelt Gert Verheyen (foto), die gisteren voor Proximus 11+ in Londen was. "Dat zijn twee clubs die altijd lang meedraaien in de Champions League en daar moet je op elk moment rekening mee houden."

"Tottenham kwam iets minder uit de kleedkamer, vond ik. Juventus pakte in de tweede helft ook uit met een aparte tactiek. Plots kwamen twee backs opdraven, terwijl de Italianen nog geen bal tussen de palen hadden getrapt."

"Die dubbele flanken hebben een impact gehad. Enkele minuten na de invalbeurten van Asamoah en Lichtsteiner boog Juventus de achterstand om in een 1-2-voorsprong."

"Tottenham was het helemaal kwijt. Ze kregen een tik en konden hun eigen spel niet meer ontwikkelen."