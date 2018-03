City vestigt passrecord in CL, maar Guardiola is niet tevreden: "Was geen voetbal"

De 1-2-nederlaag was de eerste thuis sinds december 2016, al was een veredeld B-elftal een mogelijk excuus.

"Onze eerste helft was redelijk goed, maar in de tweede helft vergaten we aan te vallen en te spelen", legde Guardioal uit. "Als we een pass geven, doen we dat om door de tegenstander te snijden om aan te vallen. Zomaar een pass geven om een pass te geven trekt op niets. De tweede helft was dan ook erg, erg slecht."

De 0-4 uit de heenmatch zat er wel voor veel tussen. "Het is niet makkelijk om zo aan een match te beginnen. We spraken er vooraf over en in de eerste helft toonden we ook dat we wilden winnen. We creëerden heel wat kansen en waren goed."

"Maar na de rust gebeurde dat niet meer. We passten maar wat, dat is geen voetbal. Het ging te traag, zonder ritme."

Voor de 17-jarige Phil Foden, die hij een zeldzame keer liet starten, had de Spaanse coach wel woorden van lof: "Hij was goed. In de 2e helft was hij samen met Sané de enige die agressief probeerde te zijn."