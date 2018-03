Degryse: "PSG mist killersinstinct dat bij Real in het DNA zit"

"De verwachtingen waren hoog, maar PSG heeft ze nooit kunnen inlossen. Nochtans was de sfeer in het stadion geweldig, maar op het veld waren de spelers niet in staat de match in handen te nemen. Real Madrid had de controle en kwam nooit in de problemen", zag Marc Degryse.

"Tactisch en technisch heeft Real de match bepaald. Het plannetje van Real-coach Zidane klopte, met een heel ander middenveld. Zonder Modric, Kroos en Isco en met Vazquez en Asensio op de flanken. Dat bleek een succes."

"Voor Real Madrid is de Champions League nog de enige manier om dit seizoen te redden en dat zag je ook. De spelers waren fantastisch klaargestoomd. Iedereen was bij de les. En Zidane heeft getoond dat hij weet wat nodig is om een match naar zijn hand te zetten."