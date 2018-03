Neymar jr. stond gisteren niet op het terrein tegen Real Madrid (1-2). De Braziliaan revalideert in eigen land van een operatie aan zijn voet.

"Ik ben verdrietig", geeft Neymar mee op zijn Instagram. "Verdrietig omdat we verloren hebben, maar nog verdrietiger omdat ik mijn ploegmaats niet kon helpen."

"Ik ben trots op hun inspanningen. Gefeliciteerd, jongens!"

Neymar komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie bij PSG. In Brazilië bidden ze voor een comeback op de Wereldbeker in Rusland.