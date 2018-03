Guardiola: "Je kan City nog niet vergelijken met Barcelona"

Manchester City liet in de eigen competitie dit seizoen nog maar 9 punten liggen. De titel ligt binnen handbereik en de League Cup staat al in de prijzenkast. In de Champions League lijkt de terugmatch tegen Bazel slechts een formaliteit.

Is dit Manchester City favoriet voor de eindzege in de Champions League? "Het is een hele eer dat mensen dat zeggen", zei hij op de persconferentie voor de terugmatch in achtste finales. "Maar we staan nog niet in de kwartfinales. We zijn er wel bijna, maar we moeten toch nog opletten."

Guardiola kreeg ook de vraag of dit City te vergelijken is met zijn ex-club Barcelona? "Neen. Deze club is nog nieuw op dit niveau. We hebben nu één titel gewonnen. Barcelona heeft de voorbij 10 jaar, of misschien wel 15 of 20 jaar, gedomineerd. Het heeft veel prijzen gewonnen met verschillende trainers en verschillende spelers."

"Om ons te kunnen vergelijken, moet Manchester City eerst nog heel lang op dit niveau blijven spelen."