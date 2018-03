Hoezo, PSG kan 3-1 tegen Real niet rechtzetten? In 1993 kon het dat wél

Laat het duidelijk zijn: de kans dat PSG doorstroomt naar de kwartfinales van de Champions League is niet bijzonder groot. Het verleden leert dat slechts 24% van de ploegen er in Europees verband in geslaagd is om op te staan na een 3-1-nederlaag uit de heenwedstrijd.

Maar PSG heeft zijn eigen verleden tegen Real als sterkste troefkaart. Zo wonnen de Parijzenaars op 18 maart 1993 de return in de kwartfinales van de UEFA-beker in eigen huis met 4-1, na een 3-1-nederlaag in de heenwedstrijd op Real.

Weah opende de score na het halfuur, waarna het tot de 80e minuut 1-0 bleef. Maar vanaf dan ging het razendsnel met treffers van Ginola en Valdo voor PSG (3-0 na 87 minuten) en Zamorano (3-1). In de 96e minuut scoorde Kombouaré de 4-1 en mocht Real zijn matten oprollen.

PSG leek de wind in de zeilen te hebben, maar moest in de halve finales zelf zijn biezen pakken. Tegen Juventus verloor het zowel de heen- (2-1) als de terugwedstrijd (0-1). In de finale was datzelfde Juve een maatje te groot voor Dortmund (1-3 en 3-0).