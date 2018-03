Alves: "Neymar en ik hebben afgesproken elkaar later in de CL nog te zien"

PSG had in de heenmatch van de Champions League tot tien minuten voor het einde een mooie 1-1 in handen op het veld van uittredend kampioen Real. Maar in het slot werd het nog 3-1. Nu ook Neymar geblesseerd uitgevallen is, lijkt de kwalificatie voor de kwartfinales ver weg.

Maar Dani Alves heeft de hoop niet opgegeven. "We kunnen morgen geschiedenis schrijven. We willen het verhaal van deze club herschrijven en doorstoten naar de volgende ronde. We moeten er eerst zelf in geloven."

"We hebben twee opties: in een hoekje gaan zitten en wenen of de rug rechten en vechten. Ik kies de tweede mogelijkheid. Natuurlijk is PSG sterker met Neymar, we voelen zijn afwezigheid, maar ook zonder hem zijn we sterk."

Alves en zijn landgenoot Neymar zijn dikke vrienden. "We praten bijna elke dag." Het is niet duidelijk hoelang Neymar out is, maar Alves is optimistisch. "We hebben afgesproken dat we elkaar later in de Champions League weer zullen zien. Meestal als wij iets afspreken, gebeurt dat ook. Dus hopelijk stoten we morgen door en speelt hij weer mee in een van de volgende rondes."