In een poll peilde Sporza de voorbije dagen naar uw gevoel bij de tweeledige voetbalavond: een goeie of slechte hervorming? Of kan het u niet schelen?

Bijna 12.000 mensen brachten hun stem uit. Dit is het resultaat:

Het maakt mij echt niets uit: 28%.

Fantastisch. Ik houd van een lange voetbalavond: 28%

Liever niet. Om 19u zit ik nog niet voor mijn tv: 44%

11.915 mensen namen deel aan de poll.