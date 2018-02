Champions League vanaf volgend seizoen om 18.55u en 21u

De voorbije jaren werd er in de Champions League steevast afgetrapt om 20.45u, met uitzondering voor sommige wedstrijden in Rusland (18u). Maar volgend seizoen komt daar dus verandering in. Naar analogie met de Europa League, waar wedstrijden starten om 19u en 21.05u, krijgen ook de CL-duels twee verschillende starturen: 18.55u en 21u.

Het format van de Champions League blijft ongewijzigd, met 32 teams in de groepsfase. Het aantal teams dat rechtstreeks gekwalificeerd is voor de poulefase stijgt wel naar 26. Dat betekent dat er nog maar 6 ploegen uit de kwalificaties zullen komen.

Naast de winnaars van de Champions League en de Europa League doen 4 Spaanse, Duitse, Engelse en Italiaanse clubs zeker mee. Frankrijk en Rusland leveren 2 teams, terwijl Portugal, Oekraïne, België en Turkije elk 1 club afvaardigen, de landskampioen.