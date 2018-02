Ceferin: "Ook volgend seizoen geen videoref in Champions League"

De videoscheidsrechter wordt al in verschillende Europese competities gebruikt, maar in de Champions League zal het systeem nog niet meteen gebruikt worden. "Ik ben er helemaal niet tegen gekant", verklaarde Ceferin op het UEFA-congres. "Maar we moeten beter uitleggen wanneer we het gebruiken."

"Het kan een goed project zijn, nuttig voor het voetbal. Maar we moeten ons niet haasten om zulke beslissingen te nemen. Niemand weet al exact hoe dit werkt. Ik zie hier en daar veel verwarring."

Op het WK in Rusland wordt het systeem hoogstwaarschijnlijk wel gebruikt. De International Football Association Board (IFAB) analyseerde het gebruik van de videoref in competities in meer dan twintig landen, waaronder België. Zaterdag zet de IFAB in Zürich normaal gezien het licht op groen voor het WK.