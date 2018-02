Mourinho wordt knuffelbeer als hij eens geen vraag krijgt over Pogba

Dat Paul Pogba, al even op de sukkel, niet in het basiselftal stond, was niet de grootste verrassing van coach José Mourinho. Wel de keuze voor diens vervanger: de 21-jarige Scott McTominay. De Engelse middenvelder komt uit de jeugdopleiding van United en kreeg zijn tweede kans in de Champions League.

Mourinho was dan ook dolgelukkig dat hij na het duel een vraag kreeg over de prestatie van McTominay en niet over Pogba. "Mag ik je knuffelen?", vroeg hij aan de verslaggever. "Dat is pas een vraag. Op de persconferentie gingen de vragen alleen maar over Pogba, maar de vragen moeten over McTominay gaan."

"Hij speelde fantastisch. Hij deed eigenlijk alles goed. Hij zette druk op de spelmaker van Sevilla, Ever Banega, en hield hem zo uit de wedstrijd. Het leek wel alsof hij tonnen ervaring had in de Champions League, terwijl het nog maar zijn tweede wedstrijd was."