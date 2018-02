Conte over blunderende Christensen: "Hij was een van de beste spelers"

Conte beseft dat Chelsea in Camp Nou voor een zware klus staat. "We moeten realistisch zijn. We hebben het over Barcelona en de Barça-spelers hebben getoond dat ze nog altijd een fantastisch team vormen."

"Als je tegen Barcelona speelt en risico's neemt om te scoren, weet je dat je niet alleen met 1-0 kan verliezen, maar ook met 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 of zelfs 6-0."

Maar toch gelooft Conte dat er iets mogelijk is over 3 weken. "Het wordt niet gemakkelijk, maar we kunnen proberen iets ongelooflijks te doen in Camp Nou. We moeten de match intelligent aanpakken."