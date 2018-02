Gert Verheyen: "Chelsea heeft het laten liggen"

"Chelsea heeft één fout gemaakt: een breedtepass door de eigen zestien mag je niet geven. Courtois was kansloos op de bal van Messi. Chelsea heeft het echt weggegeven, want ik had niet de indruk dat Barcelona zonder die slechte pass van Christensen in staat was om te scoren", zegt Gert Verheyen.

"Barcelona had veel balbezit, maar er was weinig beweging zonder bal. Ze konden het blok van Chelsea nooit uit verband spelen. En de doorsteekpasses die ze zo graag spelen, misten zuiverheid om tot kansen te komen."

"Met 1-0 winnen was fantastisch geweest voor Chelsea, maar ze hebben het laten liggen. Nu zal het moeilijk zijn in Barcelona. De tijd dat Barça vol risico nam achterin is voorbij. Daar hoef je niet op te hopen. Ik denk dat Barcelona dit over de streep zal trekken."