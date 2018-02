Messi botst op dubbele boeman: Chelsea en Thibaut Courtois

Barcelona wordt door de bookmakers naar voren geschoven als favoriet in de Champions League-kraker tegen Chelsea en dat is niet verwonderlijk. De Catalanen zijn nog ongeslagen in de Spaanse competitie.

Bovendien verkeert Lionel Messi in bloedvorm. Met 20 goals en 11 assists heeft hij een voet in de helft (31/62) van de doelpunten van Barcelona in La Liga. Hij is de sleutelfiguur om Barça aan een elfde kwartfinale op rij te helpen in de Champions League.

Maar tegen Chelsea heeft de Argentijn het steevast moeilijk. Hij speelde in zijn carrière al 655 minuten tegen The Blues, maar kon in die acht wedstrijden nooit scoren.

En het is niet zeker of daar vanavond verandering in komt, want Messi kijkt Thibaut Courtois in de ogen. De Belgische doelman hield de ster van Barcelona al acht wedstrijden op rij van een doelpunt. Evenwel nooit in het shirt van Chelsea, wel bij Atletico Madrid en in de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Argentinië.