Hazard: "Als ik niveau van Messi wil halen, moet ik presteren in grote matchen"

Landskampioen Chelsea kent een minder seizoen in de Premier League. De volgende vier matchen zijn dan ook van levensbelang voor de Londense club: twee keer Barcelona in de Champions League en duels tegen Manchester United en Manchester City in de competitie. Eden Hazard is er klaar voor.

"De komende vier matchen maken of kraken ons seizoen, maar wij zijn Chelsea. Wij zijn klaar om iedereen te kloppen", klonk de Belg zelfzeker. "Barcelona heeft het in het verleden al vaak moeilijk gehad tegen Chelsea. Hopelijk is dat morgen opnieuw zo. We zullen proberen om ons spel te spelen. We voetballen voor onze eigen fans en we willen scoren."