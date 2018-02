Vermaelen is klaar voor Champions League-uitstap naar Londen

Op 21 januari moest Vermaelen tijdens de competitiewedstrijd op het veld van Betis (0-5) na 41 minuten het veld verlaten met een scheurtje in zijn linker hamstring. Een kleine maand later is de Rode Duivel weer inzetbaar. Hij trainde zondagochtend een laatste keer mee met de groep en stapt morgen met de selectie op het vliegtuig naar Londen.

Thomas Vermaelen was voor zijn blessure bezig aan een goed seizoen bij Barcelona. Hij speelde 13 wedstrijden op een rij, waarvan 11 in de basis. De Spaanse pers was lovend.Dinsdag treft hij met Barcelona het Chelsea van Eden Hazard en Thibaut Courtois.

De Spanjaarden kunnen wel zeker niet rekenen op aanwinst Philippe Coutinho. Omdat de Braziliaan dit seizoen al in actie kwam in de Champions League voor zijn ex-club Liverpool is hij niet speelgerechtigd.