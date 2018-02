Verheyen: "De schuld op Meunier steken is zwaar overdreven"

Verheyen zag toch kwetsbare momenten bij de thuisploeg. "Real Madrid is nog niet helemaal gerehabiliteerd na de mindere periode. Het is nog niet het Real van vorig seizoen, er zitten nog twijfels in de ploeg en dat was goed te zien na de 0-1."

"De strafschop heeft de thuisploeg goed gedaan. De fout van Lo Celso was nergens voor nodig, maar Real kon zo wel met een ander verhaal naar de kleedkamer: 1-1."

"Of dit een zege is voor Ronaldo op Neymar? Neymar was afgeleid en te veel met het publiek bezig. Hij was bij momenten indrukwekkend aan de bal, maar kon nergens beslissend zijn. Ronaldo daarentegen wel, nog maar eens."