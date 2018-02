PSG-coach afgerekend op verdedigende wissel Meunier: "Logische tactiek"

Of Zidane het tactische spel heeft gewonnen? Het resultaat is 3-1, maar dit is geen correcte weerspiegeling van de wedstrijd.

Of Zidane het tactische spel heeft gewonnen? Het resultaat is 3-1, maar dit is geen correcte weerspiegeling van de wedstrijd.

Dan greep Zinédine Zidane aanvallender in. Met verse krachten Bale, Vazquez en Asensio in de ploeg overpowerde Real PSG, met een 3-1-overwinning als resultaat.

Na de wedstrijd kwam een storm van kritiek op de tactische keuzes van Emery. Diezelfde defensieve aanpak had hen vorig jaar ook genekt tegen Barcelona, toen PSG een 4-0-voorsprong uit de heenwedstrijd nog uit handen gaf.

"Maar het was een logische keuze en het was tijd om in te grijpen", verdedigde Emery zich. "Met Meunier op het veld hadden we de rechterflank onder controle. Hier hadden we ook op getraind." Toch kwamen de twee late tegendoelpunten tot stand op de Parijse rechterflank.

"Of Zidane het tactische spel heeft gewonnen? Het resultaat is 3-1, maar dit is geen correcte weerspiegeling van de wedstrijd", aldus Emery.