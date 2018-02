Daar is de Champions League weer: wat kunnen de 13 overgebleven Belgen?

De loting voor de 1/8e finales van de Champions League heeft een paar interessante affiches opgeleverd. De klepper van de ronde is ongetwijfeld Real Madrid-PSG. De titelverdediger, bezig aan een heropstanding in La Liga, krijgt met het Franse sterrenteam de zwaarst mogelijke tegenstander.

Een ander duel dat in het oog springt is dat tussen Chelsea en Barcelona. De Engelse landskampioen, net in een mindere periode, wacht de moeilijke taak Messi en co af te stoppen. Philippe Coutinho, winteraanwinst van Barça, is niet speelgerechtigd in de Champions League. Hij kwam dit seizoen al in actie voor Liverpool.

Verder is het uitkijken naar Juventus-Tottenham. De drie Tottenham-Belgen krijgen met de Italiaanse kampioen, vorig seizoen verliezend finalist, geen haalbare kaart. Een (op papier) haalbare kaart is er wel voor Manchester City (Bazel), Manchester United (Sevilla) en Bayern München (Besiktas).

In de twee overgebleven duels kan het alle kanten uit. Zowel in Sjachtjor Donjetsk-AS Roma als in Porto-Liverpool is het moeilijk om een favoriet voor de overwinning aan te wijzen.

Wie de Champions League dit seizoen wint, weten we op zaterdag 26 mei. Dan wordt de finale gespeeld in het Olympisch Stadion van Kiev (Oekraïne).