De supporters lieten tijdens de wedstrijd hun ongenoegen al blijken met een spandoek: "Is your greed now finally satisfied". De protesten van de Duitse fans leverden Bayern uiteindelijk een boete van 20.000 euro op.

Maar ook Anderlecht moet betalen. De Europese voetbalbond UEFA heeft beslist dat Anderlecht 30 euro per bezoekende supporter moet terugbetalen. Aangezien er zo'n 900 Bayern-supporters waren, gaat het om een bedrag van ongeveer 27.000 euro.