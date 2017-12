Guardiola: "Waar speelt Messi? Dan zijn zij favoriet voor de Champions League"

De enige smet op de avond van Guardiola was het nieuwe uitvallen van Kompany. "Ik weet niet wat er gebeurd is, maar jammer genoeg is Vincent opnieuw geblesseerd", klonk het fatalistisch. "We moeten de ernst afwachten."

Over de prestaties van zijn team was Guardiola tevreden. "We hebben genoeg kansen gecreëerd. Voor de rust hadden we al 0-3 of 0-4 moeten voorstaan. Op het einde kregen we het lastiger, maar de zege was verdiend."

De defensieve spelwijze van Newcastle-coach en landgenoot Rafael Benitez viel hem ook op. "Ik heb graag dat iedere tegenstander voetbalt. Voor het voetbal zelf, voor het publiek, voor iedereen. Maar iedere coach kan doen wat hij wil. Newcastle verdedigde goed en loerde op de tegenaanval. Ik kan ze niet veroordelen, het is hun goed recht, maar ik denk dat aanvallen ze meer kansen oplevert."

City staat momenteel stevig aan de leiding in de Premier League. Het staat 15 punten voor op eerste achtervolger United.