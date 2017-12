Mbappé tekende voor de doorbraak van het jaar in de Champions League

Ook bij UEFA amuseren ze zich rond de jaarwisseling al eens graag met lijstjes. De journalisten van UEFA.com stelden zo bijvoorbeeld hun Doorbraak Team van 2017 voor.

De ster in het elftal met jongelingen is Kylian Mbappé. De spits loodste Monaco vorig seizoen naar de halve finales. Hij scoorde ook zelf nog tegen Juventus, maar Monaco sneuvelde uiteindelijk wel. In de zomer vertrok de Fransman dan naar PSG en ook daar draait hij vlot mee. Zo scoorde hij in de Champions League ook al 4 keer.

Naast Mbappé is er in het team ook plaats voor bijvoorbeeld Ederson, de doelman die Manchester City deze zomer wegplukte Benfica. Ook Timo Werner van Leipzig staat in de ploeg. Hij debuteerde pas dit seizoen, maar scoorde al drie keer.