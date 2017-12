Meunier na Champions League-loting: "Is beetje optimisme mogelijk, verdomme?"

Vorig jaar eindigde het Champions League-verhaal van PSG in de 1/8e finales na de clash tegen Barcelona en de onwaarschijnlijke 6-1 van de terugmatch.

Dit seizoen wacht met Real Madrid opnieuw een Spaanse klepper in de 1/8e finales. Thomas Meunier omschreef die wedstrijd op Twitter als een "voortijdige finale".

Even later reageerde de Rode Duivel op de pessimistische reacties van PSG-fans, die zich afvragen waarom hun club zoveel pech heeft bij de loting. "Is een beetje optimisme mogelijk, verdomme?", klonk het. "We zitten niet in de 1/128e finale van de Franse beker. We zullen hierlangs moeten als we helemaal tot het einde willen gaan."