"Denk aan onze coëfficiënt": Hoe zwaar weegt slechte Europese campagne door?

Vorig seizoen had België een topjaar in Europa, vooral dankzij het sterke parcours van de drie clubs in de Europa League. We eindigden toen als 6e land, met een gemiddelde van 12.500.

Dit seizoen is het een heel pak minder: slechts 2 deelnemers in de groepsfase van de Europese competities en tegenvallende resultaten. We staan dan ook pas op een 32e plaats met amper 2.600.

Het gemiddelde van België is in vergelijking met vorig jaar gezakt van 42.400 naar 38.500, maar we blijven wel staan op de 9e plaats. Eerste achtervolger Turkije is ook gezakt (van 39.200 naar 35.800), maar heeft dit seizoen wel nog 1 ploeg die actief is in Europa.