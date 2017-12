Records in de Champions League: Duivels, Engeland en Ronaldo boven

Een artikel over records in de Champions League en Cristiano Ronaldo is nog niet vermeld? Dat kan niet. De Portugees heeft daar gisteren zelf een stokje voor gestoken.

Cristiano Ronaldo nam gisteren één doelpunt voor zijn rekening in de 3-2-overwinning tegen Borussia Dortmund. In deze groepsfase heeft Ronaldo 9 keer gescoord. Hij pikte bovendien zijn goaltje mee in élke groepswedstrijd en dat was nog nooit gebeurd in één seizoen. Neymar liet dinsdagavond de kans liggen om net voor de neus van Ronaldo het record weg te kapen.

Met 60 doelpunten in de groepsfase van de Champions League heeft Ronaldo nu ook Lionel Messi bijgebeend als beste schutter in de groepsfase. In totaal heeft Ronaldo al 114 keer gescoord in de Champions League, Messi volgt met 97 doelpunten op ruime afstand van de topschutter.