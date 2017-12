VIDEO: Liverpool scoort 7 keer (en 26 andere CL-doelpunten)

Coutinho was goed voor een hattrick. Coutinho was goed voor een hattrick.

Er is vlot gescoord in de laatste groepswedstrijden van deze Champions League-campagne. Het publiek kon smullen van 33 doelpunten. Zo maakte Liverpool er 7 en ook in Porto-Moanaco trilden de netten zeven keer. We zetten alle doelpunten nog eens op een rijtje.