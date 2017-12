Loting van 1/8e finales CL kondigt zich stevig aan: de 2 potten

De loting is maandag in Nyon. De loting is maandag in Nyon.

Na de slotspeeldag in de groepsfase van de Champions League kennen we de 2 potten voor de loting van de 1/8e finales van maandag. Onder meer Chelsea, Bayern München, Real Madrid en Juventus zitten in pot 2. Dat bekent dat we bijvoorbeeld al affiches als Real-PSG, Bayern-Barcelona of Juventus-Manchester City kunnen krijgen.