Van Holsbeeck: "Het zit erop, nu moeten we focussen op de titel"

"Toen we Hein hebben aangeworven en iedereen vroeg wat het verschil zou zijn met Weiler, antwoordde hij: "Wij willen de bal." Als je dan de wedstrijd in Glasgow bekijkt, denk ik dat wij het meeste balbezit hadden. We hadden ook kunnen scoren na 5 minuten via Kums en dan zou het een andere wedstrijd geweest zijn."

"Als je onze ploeg de laatste weken bekijkt, is het een kwestie van vertrouwen bij een aantal spelers. Dan spreek ik vooral over het aanvallende compartiment en vooral de spitsen. We creëren wel voldoende kansen, maar hebben het nog altijd moeilijk om het af te maken. Dat is een werkpunt en we zullen in januari in eer en geweten bekijken wat er kan gebeuren."

"Ik denk dat er in deze groep niet zoveel nodig is. Alleen moet het er in januari "boenk" op zijn. Dan denk ik dat Anderlecht gewapend is om te strijden voor de 35e titel."

Is de kern van paars-wit te groot, nu er enkel nog de competitie op het spel staat? "Ik hoor dat die kern te groot is. Maar we zullen met de coach een analyse maken in de komende dagen en weken en kijken wat we nodig hebben om onze doelstelling te behalen en dat is kampioen worden."