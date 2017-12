Snelders: "Misschien was er meer mogelijk met Vanhaezebrouck sneller aan het roer"

Was het voetbal dat Anderlecht bracht goed genoeg? "In het begin zeker niet. Trouwens, dat was ook in de competitie zo. Er zijn heel veel problemen geweest in het begin om dat elftal weer op de rails te zetten. Het was op dat moment zo slecht dat je zelfs niet meer kon winnen van een ploeg als Celtic."

"Ik vind dat er op het einde nog wat gerecupereerd is. Die goede helften, daaruit bleek dat Anderlecht opnieuw hoopvol mag zijn. Tegen PSG is er goed gespeeld, tegen Bayern thuis ook bij momenten. Nu in Glasgow is er ook goed gespeeld."

"Goed, er zijn altijd links en rechts puntjes die je moet updaten, maar dit wijst erop dat er in de toekomst opnieuw mogelijkheden zijn. Gezien de situatie in de competitie moet je dit zeker meenemen met het idee dat er in de competitie nog veel mogelijkheden zijn voor Anderlecht."