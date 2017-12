VIDEO: Lukaku zet United op weg naar groepswinst, Bayern klopt PSG

8' Lewandowski 1-0

37' Tolisso 2-0

50' Mbappé 2-1

69' Tolisso 3-1

PSG, dat sinds de vorige speeldag het doelpuntenrecord in de groepsfase in handen heeft, ging op verplaatsing de boot in tegen Bayern. De groepswinst van de Fransen kwam echter nooit in het gedrang. Beide ploegen stoten door naar de volgende ronde.

Bekijk de hoogtepunten uit de wedstrijd door op deze link te klikken.