PSG? Barcelona? Eden Hazard heeft er al zin in

Chelsea heeft in groep C van de Champions League de winst aan Roma moeten laten. Daardoor kan het in de volgende ronde op poulewinnaars Paris Saint-Germain of Barcelona botsen.

"Dat is geen probleem", vindt Eden Hazard. "Wij zijn Chelsea. We kennen PSG en Barcelona. Dat zijn topteams, net als wij. Alles is mogelijk."

Chelsea deelde gisteravond de punten met Atletico Madrid (1-1). De gelijkmaker van Hazard ging binnen via Stefan Savic van Atletico.