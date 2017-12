Mourinho: "Lukaku doet het fantastisch voor ons team"

José Mourinho deelde na de wedstrijd ook nog een prik uit aan City-coach Pep Guardiola in de aanloop naar de Manchester-derby van zondag. Guardiola had gezegd dat David Silva geblesseerd is en dat hij niet weet of hij tijdig fit raakt.

Dat riep bij de Portugees herinneringen op aan de uitspraken van Arsenal-trainer Arsène Wenger, die vorige week zei dat Alexandre Lacazette buiten strijd was, maar de Fransman afgelopen weekend wel opstelde tegen Manchester United.

"Onze tegenstanders hebben allemaal problemen. Ze hebben dan een groot probleem, maar uiteindelijk is iedereen toch fit. Als spelers bij ons geblesseerd zijn, zijn ze geblesseerd", aldus Mourinho.