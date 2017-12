Vanhaezebrouck: "Als je Celtic Park stil krijgt, dan heb je het goed gedaan"

Anderlecht kon zijn campagne dus toch nog met een positieve noot afsluiten. "Dit was de 200e Europese wedstrijd van onze voorzitter. Ik houd van zulke cijfers. Vorig jaar speelden we de 100e Europese wedstrijd van AA Gent op Wembley", ging Hein Vanhaezebrouck verder.

"Het is jammer dat we onze preses geen kwalificatie hebben kunnen geven, maar hij zal dit ook wel positief bekijken."

"Deze groep heeft nu gevoeld dat we tot veel in staat zijn als we durven te voetballen en als we goed bewegen. Dit was de beste wedstrijd die we in deze campagne gespeeld hebben."