Vanhaezebrouck over Celtic: "Onze kansen zijn zeer klein"

Gelooft Hein Vanhaezebrouck eigenlijk echt in de kansen van Anderlecht? "We moeten hier een goeie wedstrijd spelen en we moeten hier iets rapen. Dat zou al zeer goed zijn."

"Maar om met drie goals verschil te winnen en om door te stoten, dan moet alles perfect zijn en heb je bijzonder veel geluk nodig."

"Onze kansen zijn zeer klein. We moeten het realistisch bekijken. We gaan voor een resultaat. Winnen zou fantastisch zijn, maar een gelijkspel is ook goed."