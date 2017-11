Peter Vandenbempt: "Het is een kolossale gemiste kans"

De hoop was dat Teodorczyck zijn torinstinct had teruggevonden. Maar drie keer alleen voor de keeper en niet kunnen scoren, dan kun je geen wedstrijd winnen.

"Teodorczyk heeft een beetje rust gekregen van Hein Vanhaezebrouck. Hij mocht tijdens de interlandbreak even terugkeren naar zijn land en de hoop was dat hij nu misschien zijn torinstinct had teruggevonden. Maar drie keer alleen voor de keeper en niet kunnen scoren, dan kun je geen wedstrijd winnen."

Anderlecht speelde wel zijn beste Europese wedstrijd van het seizoen. "Anderlecht heeft het voor de rust gewoon uitstekend gedaan. Als je 4 of 5 goeie kansen kunt afdwingen tegen Bayern München - en oké er waren een paar sterspelers niet bij en Bayern was voor de rust niet scherp - dan heb je het heel goed gedaan."

"Die kansen moet je dan afmaken, anders spreek je van een gemiste kans. Anderlecht had ook een penalty verdiend, dat komt er dan nog een keer bij. In de tweede helft was Bayern wel de betere ploeg en Lewandowski - een doelpuntenmachine - scoort dan wel."

"Het is een kolossale gemiste kans, want als Anderlecht één puntje had gepakt, dan was een overwinning met 0-1 op het veld van Celtic genoeg voor die derde plaats en dat is toch realistischer."